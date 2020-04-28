Англійський клуб робив пропозицію Аталанті щодо трансферу Руслана Маліновського.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Вест Гем цікавився Маліновським до Аталанти, під час переговорів з італійським клубом і після переходу. Зараз є ще один англійський клуб, який не просто цікавився, але і зробив Аталанті пропозицію.

Якби цю пропозицію прийняли, ми б зафіксували новий трансферний рекорд за вартість українського футболіста, навіть дорожче Шевченка. Аталанта відмовила цьому клубу, висунувши непідйомну суму", - сказав Співаковський.