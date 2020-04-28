 Трансфер Маліновського міг стати рекордним – ЗМІ | Футбол | Champion.com.ua
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Трансфер Маліновського міг стати рекордним – ЗМІ

Сьогодні 18:01 600 0
Русланом Маліновським цікавився клуб АПЛ
Трансфер Маліновського міг стати рекордним – ЗМІ
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - ТаТоТаке.

Англійський клуб робив пропозицію Аталанті щодо трансферу Руслана Маліновського.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Вест Гем цікавився Маліновським до Аталанти, під час переговорів з італійським клубом і після переходу. Зараз є ще один англійський клуб, який не просто цікавився, але і зробив Аталанті пропозицію.

Якби цю пропозицію прийняли, ми б зафіксували новий трансферний рекорд за вартість українського футболіста, навіть дорожче Шевченка. Аталанта відмовила цьому клубу, висунувши непідйомну суму", - сказав Співаковський.

Нагадаємо, у Маліновського може з'явитися ще один конкурент в Аталанті.

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