У Маліновського може з'явитися ще один конкурент в Аталанті

Джерело - iSport.ua.
Хавбек Мілана Джакомо Бонавентура може перебратися в Аталанту.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Річ у тому, що россонері не пропонують гравцеві новий контракт, тому після сезону-2019/20 він вже стане вільним агентом. На Джакомо претендують ще інші три клуби: Торіно, Фіорентина і Лаціо.
Джерело запевняє, що фаворитом є саме туринці, однак Бонавентура вже почав переговори з Аталантою. Крім того, він виступав за клуб з 2008 по 2014 рік.
Відзначимо, що 30-річний італієць виступає на позиції центрального, атакувального і флангового півзахисника. Таким чином, він може стати конкурентом Руслана Малиновського по позиції. У нинішньому сезоні Джакомо провів в Серії А 17 ігор і забив два голи.
Раніше, Вест Гем зацікавився Русланом Маліновським.