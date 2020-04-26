У Маліновського може з'явитися ще один конкурент в Аталанті

Бонавентура є одним з кандидатів на перехід у бергамський клуб

Хавбек Мілана Джакомо Бонавентура може перебратися в Аталанту.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Річ у тому, що россонері не пропонують гравцеві новий контракт, тому після сезону-2019/20 він вже стане вільним агентом. На Джакомо претендують ще інші три клуби: Торіно, Фіорентина і Лаціо.

Джерело запевняє, що фаворитом є саме туринці, однак Бонавентура вже почав переговори з Аталантою. Крім того, він виступав за клуб з 2008 по 2014 рік.

Відзначимо, що 30-річний італієць виступає на позиції центрального, атакувального і флангового півзахисника. Таким чином, він може стати конкурентом Руслана Малиновського по позиції. У нинішньому сезоні Джакомо провів в Серії А 17 ігор і забив два голи.

Раніше, Вест Гем зацікавився Русланом Маліновським.