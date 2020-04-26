Гол Мессі у ворота Шовковського потрапив до найвеличніших штрафних Барселони

Джерело - Чемпіон.
Іспанська Барселона підготувала чергову порцію найкращих штрафних ударів у клубній історії. Серед них – гол київському Динамо в рамках Ліги чемпіонів сезону 2009/10.
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Відеонарізка найкращих стандартів у виконанні "блаугранас" з'явилася в офіційному Twitter клубу.
У списку каталонських майстрів штрафних – Роналдінью, Дані Алвес, Рафа Маркес, Давід Вілья і, звичайно, Ліонель Мессі. Аргентинець, зокрема, забив Динамо в Лізі чемпіонів сезону 2009/10. На груповому етапі турніру Барселона здолала "біло-синіх" (2:1), а переможний м'яч під завісу поєдинку забив саме Мессі.
💿 Barça's Greatest Free Kicks, Vol. 7 (Feat. Inside the Post) pic.twitter.com/syX88Dn3Xs— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 25, 2020