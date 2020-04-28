Колишній нападник збірної України Євген Селезньов міг опинитися в Колосі, але вирішив продовжити свою кар'єру в Туреччині.

Про це розповів спортивний директор клубу Віталій Лисицький.

"Колос вів переговори з Селезньовим. Ми поспілкувалися, він чесно сказав: у мене є два варіанти в Туреччині. Через пару днів він зателефонував, повідомив, що підписав контракт і поїхав до Туреччини", - сказав Лисицький.