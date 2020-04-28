Регламент довелося змінити на два наступні сезони

Аргентина вирішила остаточно відмовитися від можливості відновлення матчів в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт AFA.

Ускладнення ситуації в країні змусило погодитися на такий радикальний крок.

Клуби та асоціація змирилися, що сезон не вдасться відновити до кінця червня і його доведеться принести в жертву заради подальших розіграшів. Упродовж наступних двох чемпіонатів не буде жодних переміщень між дивізіонами, а рішення про їхні терміни проведення буде ухвалене лише після послаблення наслідків пандемії. Відновлення футболу може відбутися аж у січні 2021-го.

Додамо, що у Європі свій чемпіонат остаточно зупинили Нідерланди, тим же шляхом може піти і Бельгія.

Раніше, Чехія готова до відновлення чемпіонату - оприлюднена офіційна дата.

Нагадаємо, раніше планом відновлення сезону в кінці травня поділився і чемпіонат Польщі.