Джерело - football24.ua.
Аргентина вирішила остаточно відмовитися від можливості відновлення матчів в умовах пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє офіційний сайт AFA.
Ускладнення ситуації в країні змусило погодитися на такий радикальний крок.
Клуби та асоціація змирилися, що сезон не вдасться відновити до кінця червня і його доведеться принести в жертву заради подальших розіграшів. Упродовж наступних двох чемпіонатів не буде жодних переміщень між дивізіонами, а рішення про їхні терміни проведення буде ухвалене лише після послаблення наслідків пандемії. Відновлення футболу може відбутися аж у січні 2021-го.
Додамо, що у Європі свій чемпіонат остаточно зупинили Нідерланди, тим же шляхом може піти і Бельгія.
Раніше, Чехія готова до відновлення чемпіонату - оприлюднена офіційна дата.
Нагадаємо, раніше планом відновлення сезону в кінці травня поділився і чемпіонат Польщі.