Чехія готова до відновлення чемпіонату - оприлюднена офіційна дата

Чехіє вслід за Польщею планує відновити внутрішні футбольні змагання

Комітет Чеської футбольної асоціації затвердив продовження сезону з 25 травня.

Про це офіційний сайт Фортуналіги.

Місцевий уряд планує послабити заходи безпеки, які були введені в умовах епідемії коронавірусу. Комітет ліги проведе додаткове засідання 12 травня для узгодження подальших планів і оновленого календаря. Під час обговорення будуть враховані рекомендації уряду та Міністерства охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, раніше планом відновлення сезону в кінці травня поділився і чемпіонат Польщі.