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Чехія готова до відновлення чемпіонату - оприлюднена офіційна дата

Сьогодні 11:15 1003 0
Чехіє вслід за Польщею планує відновити внутрішні футбольні змагання
Чехія готова до відновлення чемпіонату - оприлюднена офіційна дата
#Чехія

Джерело - football24.ua.

Комітет Чеської футбольної асоціації затвердив продовження сезону з 25 травня.

Про це офіційний сайт Фортуналіги.

Місцевий уряд планує послабити заходи безпеки, які були введені в умовах епідемії коронавірусу. Комітет ліги проведе додаткове засідання 12 травня для узгодження подальших планів і оновленого календаря. Під час обговорення будуть враховані рекомендації уряду та Міністерства охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, раніше планом відновлення сезону в кінці травня поділився і чемпіонат Польщі.

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