Чехія готова до відновлення чемпіонату - оприлюднена офіційна дата

Джерело - football24.ua.
Комітет Чеської футбольної асоціації затвердив продовження сезону з 25 травня.
Про це офіційний сайт Фортуналіги.
Місцевий уряд планує послабити заходи безпеки, які були введені в умовах епідемії коронавірусу. Комітет ліги проведе додаткове засідання 12 травня для узгодження подальших планів і оновленого календаря. Під час обговорення будуть враховані рекомендації уряду та Міністерства охорони здоров'я країни.
Нагадаємо, раніше планом відновлення сезону в кінці травня поділився і чемпіонат Польщі.