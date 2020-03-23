 Артета вилікувався від коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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Артета вилікувався від коронавірусу

Сьогодні 16:32 404 0
Мікель Артета прокоментував стан свого здоров'я
Артета вилікувався від коронавірусу
#Артета, #Арсенал

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета зміг вилікуватися від коронавірусу.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Зараз я відчуваю себе дійсно добре. Думаю, що видужав. Мені знадобилося три або чотири дні, щоб з'явилося більше енергії, а симптоми залишилися позаду.

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Я здав тест і мені поставили діагноз на наступний день. Ми відразу ж повідомили про це Прем'єр-лізі, тому що всі, хто був у контакті зі мною, мали бути поміщені на карантин. Після цього АПЛ вирішила призупинити гри", - розповів Артета.

Нагадаємо, головний тренер клубу АПЛ підхопив коронавірус.

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