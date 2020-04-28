Робінсон помер у 61-річному віці

Джерело - Чемпіон.

Від онкологічної хвороби помер ірландський форвард Ліверпуля Майкл Робінсон, який у 1984 році здобув з англійським клубом Кубок чемпіонів.

Про це повідомляє Tiempo de Juego.

Робінсон, який тривалий час боровся з раком, помер у 61-річному віці 28 квітня.

Разом з Ліверпулем у сезоні 1983/84 форвард виграв одразу три трофеї - здобув Кубок чемпіонів, Кубок Англії та став чемпіоном країни.

Також Робінсон грав за англійські Манчестер Сіті та Брайтон, виступав за іспанську Осасуну.

Останнім часом Робінсон жив у Іспанії та працював футбольним коментатором на телебаченні.

Ha fallecido Michael Robinson a los 61 años. Se marcha antes de tiempo. Enviamos un gran abrazo a toda su familia y amigos. DEP Robin. pic.twitter.com/rpciFFnWq3 — Tiempo de Juego (@tjcope) April 28, 2020

Нагадаємо, Ліверпуль хоче підписати Мертенса.