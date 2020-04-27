 Севідов вказав на зв'язок Ахметова з Маріуполем | Футбол | Champion.com.ua
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Севідов вказав на зв'язок Ахметова з Маріуполем

Сьогодні 22:15 161 0
Олександр Севідов прокоментував участь Ріната Ахметова в управлінні Маріуполем
Севідов вказав на зв'язок Ахметова з Маріуполем
#Севідов, #Ахметов, #Маріуполь

Джерело - ua.tribuna.com.

Президента Шахтаря Ріната Ахметова пов’язують із ФК Маріуполь компанії СКМ та Азовсталь.

Про це розповів український тренер Олександр Севідов.

"Ні у кого не питайте, чи керує Ахметов Маріуполем. Для нього в світі є тільки одна команда - Шахтар. Зв'язок Маріуполя з Ахметовим є - СКМ, Азовсталь. Але йому немає діла до цього клубу.

Мені не нав'язували якихось гравців Шахтаря. Просто попереджали: До вас перейдуть ці футболісти. Таке було і є зараз. Приховувати це було б нерозумно. Я не вибирав, кого мені треба.

Наприклад, хотів Тайсона і Марлоса, а вони дали Болбата. Не мені судити, погано це чи добре. Але мені ж не давали в оренду гравців з умовного Львова, а з Шахтаря.

Інша справа, що у Шахтаря 100 осіб на контракті, ніхто не розвивається. Пішов Зінченко в Манчестер Сіті і тепер все життя будуть про нього згадувати. А скільки ще не пішло в Сіті"? - сказав Севідов.

Раніше, Севідов прокоментував звинувачення у договірних матчах.

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