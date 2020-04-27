Луческу очолить хороший клуб - агент

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу влітку очолить хороший клуб.

Про це розповів український футбольний агент Вадим Шаблій.

"Луческу? Я говорив з ним вчора. Луческу на карантині в Бухаресті. У нього все нормально. Він хоче працювати, він взагалі не може без роботи. Він переживає за всіх футболістів. Він мені питання щодо всіх поставив. Щодо всіх гравців Шахтаря: Коваленка, Малишева... Він пам'ятає всіх! Коробенка з Першої ліги. Про всіх запитав, хто чим живе, що і як.

У нього були пропозиції — Сантос, Фенербахче, Бешікташ. Думаю, що влітку він буде працювати в хорошому клубі", — розповів Шаблій.