У Білорусі зупинять чемпіонат у випадку спалаху коронавірусу

У Білорусі уважно стежать за поширенням коронавірусу.

Про це розповів прессекретар асоціації Білоруська федерація футболу (АБФФ) Олександр Алейник.

"АБФФ вирішила продовжити чемпіонат, виходячи з аналізу поточної ситуації. Ми знаходимося в тісному контакті з Міністерством охорони здоров'я та Мінспорту, які надають нам всю інформацію про поширення вірусу, і ми довіряємо нашій системі охорони здоров'я.

АБФФ тримає руку на пульсі і в разі, якщо положення стане критичним, вживе адекватних заходів", - розповів Алейник.