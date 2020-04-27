Капітан мінського Енергетика-БДУ Олексій Носко не планує переходити до московського Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"Якщо чесно, я і сам не знаю, що це - качка чи ні. Зі мною на зв'язок ніхто з московського Динамо не виходив. Чи зверталися у клуб, не знаю. Про це може знати керівництво, а моя справа - в футбол грати.

Я не думаю, що перехід у чемпіонат Росії, це дуже великий стрибок. Так, рівень там вище, ніж у нас, але водночас хлопці з Білорусії туди переходять і грають", - зазначив Носко.