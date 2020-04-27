Джерело - sport.ua.
Лондонський Арсенал має намір підписати півзахисника Челсі Вілліана.
Про це повідомляє ESPN.
Контракт бразильця закінчується в кінці сезону, тому в Арсенал він перейде безкоштовно.
Відзначається, що каноніри готові запропонувати Вілліану довгостроковий контракт.
У 28 матчах чемпіонату Англії в цьому сезоні півзахисник забив 5 м'ячів і віддав 6 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль веде переговори про перехід Вілліана.
Нагадаємо, Мірчі Луческу радив Вілліану щодо продовження кар’єри в Ювентусі.