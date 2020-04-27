Конкурент Зінченка може перейти у Лейпцига

Лейпциг може викупити Анхеліньо

Джерело - Еспресо.

Лепциг хоче викупити контракт лівого захисника Ман Сіті Анхеліньо, який виступає в Німеччині на правах оренди.

Про це повідомляє Bild.

Німецький клуб орендував 24-річного Патріка Шика в італійської Роми на початку цього сезону, а 23-річний Анхеліньо був орендований у Сіті в січні.

Тепер до 15 червня у Лейпцига є можливість викупити контракти футболістів: чеха за 29 млн євро, а іспанця за 30 млн євро. Проте керівництво клубу спробує домовитися про трансфери обох гравців за меншу суму.

У поточному сезоні Анхеліньо провів 21 матч, забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі. На рахунку Шика 19 матчів, 7 м'ячів і 3 результативні передачі.

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