Захисник Динамо Йосіп Пиварич не розглядає пропозиції інших клубів і сподівається залишитися у клубі.

Про це заявив сам хорват.

"Мій контракт закінчується цього літа, от як все влаштовано. Наразі я живу в невідомості, що робити далі. Після турецьких зборів у Динамо сказали, що про новий контракт говоритимемо пізніше, упродовж сезону. Але зараз всі в режимі очікування, жодних пропозицій поки немає.

Часом є розмови про інші клуби, але я не розглядаю їхні пропозиції. Навіть коли з'являлися нібито правильні угоди, це могло бути помилковим. Коли просто дзвонять і запитують, то я не сприймаю це серйозно. Якщо вони налаштовані правильно, то ми поговоримо.

Я думаю, що всі клуби більше піклуються про те, щоб пережити кризу і закінчити чемпіонат, а потім кинутися в наступний сезон. Сподіваюся, ліги продовжаться, а це означає, що крайній термін переходу буде більш пізнім. Хоча я маю право відразу ж підписатися в наступний клуб. Час покаже, чи домовлюся я з Києвом або з кимось ще. Я в небезпечній ситуації", зазначив Пиварич.