Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових

Джерело - Чемпіон.
Футболісти київського Динамо Георгій Бущан, Володимир Шепелєв і Олександр Караваєв відвідали Центральний Клінічний Військовий госпиталь.
Про це мна своїй сторінці у facebook повідомила волонтер Наталя Юсупова.
"Наша улюблена команда київське Динамо, знову завітала провідати поранених воїнів у госпіталі. На жаль, у зв'язку з карантином поранені і футболісти не смоги зустрітися, але динамівці приїхали до воріт госпіталю і передали дуже багато подарунків для хлопців, нам. Футболісти сказали дуже теплі слова нашії воїнам. Дякуємо нашу команду, керівництво і футболістів", - написала активістка.
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