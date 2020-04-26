Фонсека хоче запросити до Роми захисника з Барселони

Фірпо зацікавив португальського наставника

У сферу інтересів італійської Роми входить захисник іспанської Барселони Хуніор Фірпо.

Про це повідомляє Sport.es.

Португальський наставник римського клубу Паулу Фонсека, який раніше очолював донецький Шахтар, хотів би бачити футболіста в своїй команді.

Сума трансферу може скласти 25 млн євро. При цьому Рому може покинути інший лівий захисник Леонардо Спінаццола.

23-річний іспанець Хуніор Фірпо в поточному сезоні за Барселону зіграв 17 матчів та забив 1 гол.

Раніше, Барселона має намір підсилитися півзахисником лондонського Тоттенгема Тангі Ндомбеле.