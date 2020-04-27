У лізі можуть дозволити зворотні заміни

Керівництво англійської Прем'єр-ліги готовий дозволити клубам проводити по 5 замін в матчах після відновлення сезону, перерваного через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Sun.

Оскільки АПЛ припинена протягом останніх двох місяців, є побоювання, що коли гра відновиться, футболісти будуть не в найкращих фізичних кондиціях, що підвищить ризик травм. Раніше робити по 5 замін в матчах як тимчасовий захід запропонувала ФІФА. Якщо міра буде схвалена, клуби АПЛ самі вирішать, чи хочуть скористатися нею.

Джерело уточнює, що мова йде не про можливість випускати 5 нових гравців протягом матчу, а про 5 замінах в цілому (з урахуванням зворотних). Таким чином, на полі у складі однієї команди як і раніше зможе з'явитися не більше 14 гравців за зустріч.

Сезон АПЛ був припинений через пандемію коронавірусу 13 березня.

Нагадаємо, Шевченко може очолити клуб АПЛ.