Абідаль особисто вмовляв гравця збірної України перейти до Барселони

Захисник іспанського Луго та збірної України Василь Кравець мав пропозицію від Барселони.

Про це заявив в сам футболіст.

"Був варіант з Барселоною Б. Говорив з Абідалем, він сказав: "Ми вибрали тебе, оскільки ти маєш клас і потрібний вік, щоб грати за Барселону Б, якщо здорові Альба і ще один лівий захисник. Якщо хтось із них зламається, то будеш грати за першу команду.

Мене планували взяти в оренду на рік, але я не хотів бути використаним. Якщо я йду в команду, то тільки для того, щоб грати. Але в даній ситуації у мене не було шансів. Вони взяли б пацана в оренду. Українця! Мені пропонували йти в оренду з правом викупу за 5 мільйонів. Це нереально. Сказав Абідалю: "Готовий іти пішки в Барселону, тільки викупіть мене". Вони сказали: "Треба подумати".

Там позиція була приблизно такою: мовляв, ми - Барселона, і все. У нас 50 осіб на одне місце, але ми вибрали тебе. Ну, відповідаю, викупіть мене. Їм треба було заплатити 5 мільйонів євро. Леганес купив мене десь за 2-2,5 мільйони. Що для Барселони 5 мільйонів?

Я спілкувався з хлопцями з Леганесу, які грали в Барселоні Б. Всі сказали, що краще не йти. Якщо будеш тренуватися з першою командою, до тебе будуть ставитися, як до фішки. Там тренування 40 хвилин, за цей час ти зробиш один ривок, або раз торкнешся м'яча. Я це почув і вирішив, що не маю бажання туди йти", - розповів Кравець.