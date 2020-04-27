Федецький назвав срібного призера чемпіонату УПЛ

У київському Динамо тільки кілька гравців відповідають рівню, на якому повинен грати клуб.

Про це заявив колишній захисник Карпат Артем Федецький.

"Хто буде срібним призером УПЛ? Більше схиляюся до луганської команди. Колектив Віктора Скрипника виглядає пристойно. Новий тренер з досвідом німецького футболу привніс свіжий струмінь у Зорю.

У Динамо, на мій погляд, тільки кілька гравців відповідають рівню, на якому має відігравати Динамо. Миколенко швидко прогресує. Думаю, він скоро поїде в Європу. Циганкову теж треба не пересидіти, щоб потім бути затребуваним в Європі. Ще виділю Сергія Сидорчука. Справжній капітан, який віддає себе повністю на полі.

Шахтарю кияни в таблиці поступаються закономірно. Але не варто поки списувати з рахунків і Олександрію. Команда Шарана навесні після відновлення чемпіонату ще додасть", - сказав Федецький.