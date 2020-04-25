Динамо вдвічі зменшило зарплату футболістам

У Динамо домовилися про зменшення заробітної плати

Джерело - Чемпіон.

Керівництво київського Динамо досягло домовленості з гравцями про 50% скорочення зарплати за квітень.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

У разі відновлення чемпіонату України та Кубка скорочена сума може піти на преміальні за виграш Кубка. Всю цю інформацію домовилися не розголошувати публічно.

Також, у Шахтарі переговори про зниження зарплати також на фінальній стадії. Але ситуація складніша, оскільки є незадоволені.

Нагадаємо, Динамо може позбутися Кендзьори.