Динамо вдвічі зменшило зарплату футболістам

Джерело - Чемпіон.
Керівництво київського Динамо досягло домовленості з гравцями про 50% скорочення зарплати за квітень.
Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.
У разі відновлення чемпіонату України та Кубка скорочена сума може піти на преміальні за виграш Кубка. Всю цю інформацію домовилися не розголошувати публічно.
Також, у Шахтарі переговори про зниження зарплати також на фінальній стадії. Але ситуація складніша, оскільки є незадоволені.
Нагадаємо, Динамо може позбутися Кендзьори.