Завершити чемпіонат планують до 10 липня

Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) може поновитися 13-14 червня.

Про це повідомляє Meta Ratings.

9 турів, які залишилися, планують дограти до 10 липня. Перед рестартом турніру клуби матимуть мінімум два тижні на підготовку.

Це все буде можливо за найсприятливішого прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Розглядаються й інші варіанти відновлення чемпіонату України.

У середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні. УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті Шахтар, в активі якого 59 очок. На другому місці Зоря - 36 балів. Стільки ж очок і у київського Динамо, що йде третім.

Раніше, вибори президент УПЛ знову перенесли.

Нагадаємо, УПЛ для завершення сезону необхідно 1,5 місяці.