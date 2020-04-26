Син Зідана гратиме за збірну Алжиру

В Алжирі голкіпер матиме більше шансів грати в основному складі

Футбольний голкіпер мадридського Реала Лука Зідан, який виступає в оренді за іншу іспанську команду Расинг (Сантандер), вирішив грати за збірну Алжиру.

Про це повідомляє Sports Finding.

У гравця є можливість представляти Францію, проте він вважає, що в Алжирі матиме більше шансів грати в основному складі.

21-річний воротар вже спілкувався з головним тренером алжирської національної команди Джамелем Бельманді. В Алжирі сподіваються, що Лука зіграє за збірну вже у відбіркових матчах до чемпіонату світу восени 2020 року.

Голкіпер грав за юнацьку збірну Франції (U17).

Лука є сином чемпіона світу у складі збірної Франції Зінедіна Зідана, який нині тренує мадридський Реал.

Раніше, Лунін, який виступає на правах оренди за Реал Ов'єдо, стане другим воротарем вершкових у наступному сезоні.