Шахтар бажає придбати аргентинського вінгера

20-річний лівий вінгер Бока Хуніорс Агустін Обандо входить у сферу інтересів донецького Шахтаря.

Про це заявив директор академії Шахтаря Хорхе Раффо.

"У Шахтар приходили деякі гравці з Бразилії, які потім здійснювали стрибок в топ-ліги Європи. Мова про Фернандіньо, Дугласа Косту, Вілліана, Фреда. Сподіваюся, нам вдасться привезти сюди і аргентинця Обандо. Він дуже нам подобається за його творчу роботу на полі", - зазначив Раффо.