Шахтар підтвердив зацікавленість до хавбека аргентинського гранда

Керівник академії "помаранчево-чорних" Хорхе Раффо особисто допомагав збирати досьє на гравця Бока Хуніорс і молодіжної збірної Аргентини.

Про це розповів сам спеціаліст.

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"Шахтар дійсно стежив за Ніколасом Капальдо через його виступи за Бока Хуніорс і молодіжну збірну Аргентини. Скаути донеччан були на передолімпійському турнірі КОНМЕБОЛ. Я склав звіт про нього для клубу. Свого часу ми привезли Капальдо з Ла-Пампи (провінція в Аргентині – прим.), у нього приголомшливі здібності.

Шахтар має багато спільного з південноамериканським футболом. Тут грав Факундо Феррейра, вихованець Велес Сарсфілд. У донецькій команді він був справжнім бомбардиром", – цитує Раффо видання Bolavip.com.