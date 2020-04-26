Федецький може відновити футбольну кар'єру

Ексзахисник збірної України Артем Федецький ще не вирішив в якій ролі він хоче продовжити свій шлях у футболі.

Про це розповів сам футболіст.

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"Буду тренером чи подовжу грати? Скажу так - питання відкрите. Спортивний директор Миная Михайло Кополовець запрошував не раз, і з Василем Кобіним була розмова. Все вирішиться після стабілізації ситуації з коронавірусом. Я зараз навчаюся на ліцензію, але тренером поки себе не бачу. Підтримую форму, бігаю кроси по 10 кілометрів через день, граю в футбол і великий теніс. Як то кажуть, тримаю порох сухим",- сказав Федецький.