Федецький: Коли зачепив Срну, думав - кар'єра в Шахтарі закінчилася

Колишній гравець Шахтаря Артем Федецький на тренуванні команди вплутався у бійку з Даріо Срною

Про це розповів сам футболіст.

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"Під час тренування Тимощук щільно підкотився в підкаті проти Срни. Мабуть, йому це не сподобалося, після чого він недовго думаючи накинувся на Толю. На допомогу до Даріо поспішив Лалатович. Вийшло двоє на одного. Тому мені нічого не залишалося, як зрівняти чисельність, вклинився, де і зачепив по обличчю Срну, але у відповідь отримав від здорованя, а він під два метри, Лалатовича. Потім підбігли тренери, хлопці і на цьому конфлікт загасили. Думав після цього: ну все моя кар'єра в Шахтарі закінчилася. Але Тимощук був уже авторитетом в команді, тому сказав, щоб не переживав", - сказав Федецький.