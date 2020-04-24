Зінченко: Чекаю Маліновського у Манчестер Сіті

Джерело - УАФ.
У Манчестер Сіті українець Руслан Маліновський міг би замінити Давіда Сільву.
Про це заявив Олександр Зінченко.
"Я взагалі чекаю його в Сіті на місце Давіда Сільви. У Руслана є всі якості, щоб виступати в різних лігах світу.
Я багатьох іноземців бачив у своєму житті, але українці вирізняються характером. Нас куди не кинь - ми звідусюди виберемося. Я б подивився, як би іноземці розвивалися в тих умовах, в яких росли ми", - сказав Зінченко.
Раніше, Вест Гем зацікавився Русланом Маліновським.