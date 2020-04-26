Футбол | Champion.com.ua

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Реал Ов'єдо, стане другим воротарем "вершкових" в наступному сезоні.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, таке рішення зумовлено фінансовою кризою, викликаним пандемією коронавірусу. Наразі другим голкіпером Реала є Альфонс Ареола, який знаходиться в "королівському клубі" на правах оренди.

Зарплата 27-річного француза становить приблизно 2,7 мільйона євро в рік. Щоб заощадити кошти, "вершкові" хочуть повернути француза в ПСЖ, а його місце віддати українцеві, який заробляє в два рази менше (1,35 млн євро в рік). При цьому основним голкіпером залишиться бельгієць Тібо Куртуа.

У поточному сезоні на рахунку Луніна 9 матчів за Реал Ов'єдо, в яких він пропустив 10 голів і зіграв один матч на нуль.