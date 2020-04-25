Мессі увійшов у ТОП-3 найбільш відданих гравців одному клубу

Джерело - Чемпіон.
Капітан Барселони Ліонель Мессі увійшов у трійку найбільш відданих гравців одному клубу.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Список очолив воротар ЦСКА Ігор Акінфєєв, який провів за армійців 17 років, 3 місяці і 23 дні.
Друге місце зайняв захисник Сент-Етьєна Лоїк Перрен (16 років, 9 місяців і 24 дні).
Ліонель Мессі провів у Барселоні (16 років, 3 місяці і 23 дні).
Повний список виглядає так:
1. Ігор Акінфєєв (ЦСКА, 17 років, 3 місяці, 23 дні)
2. Лоїк Перрен (Сент-Етьєн, 16 років, 9 місяців 24 дня)
3. Ліонель Мессі (Барселона, 16 років, 3 місяці, 23 дні)
4. Франческо Ман'янеллі (Сассуоло, 14 років, 9 місяців, 24 дні)
5. Джорджо К'єлліні (Ювентус, 14 років, 9 місяців, 24 дні)
6. Серхіо Рамос (Реал, 14 років, 7 місяців, 24 дні)
7. Семмі Боссут (Зюлте-Варегем, 13 років, 9 місяців, 24 дні)
8. Бруно (Вільярреал, 13 років, 9 місяців, 24 дні)
9. Хаві Лопес (Еспаньол, 13 років, 9 місяців, 22 дні)
10. Марсело (Реал, 13 років, 3 місяці, 23 дні)
Нагадаємо, Мессі назвав кумира, грою якого захоплювався.