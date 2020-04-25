 Мессі увійшов у ТОП-3 найбільш відданих гравців одному клубу | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі увійшов у ТОП-3 найбільш відданих гравців одному клубу

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Очолив рейтинг росіянин Ігор Акінфєєв
Мессі увійшов у ТОП-3 найбільш відданих гравців одному клубу
#Мессі, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Капітан Барселони Ліонель Мессі увійшов у трійку найбільш відданих гравців одному клубу.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Список очолив воротар ЦСКА Ігор Акінфєєв, який провів за армійців 17 років, 3 місяці і 23 дні.

Друге місце зайняв захисник Сент-Етьєна Лоїк Перрен (16 років, 9 місяців і 24 дні).

Ліонель Мессі провів у Барселоні (16 років, 3 місяці і 23 дні).

Повний список виглядає так:

1. Ігор Акінфєєв (ЦСКА, 17 років, 3 місяці, 23 дні)

2. Лоїк Перрен (Сент-Етьєн, 16 років, 9 місяців 24 дня)

3. Ліонель Мессі (Барселона, 16 років, 3 місяці, 23 дні)

4. Франческо Ман'янеллі (Сассуоло, 14 років, 9 місяців, 24 дні)

5. Джорджо К'єлліні (Ювентус, 14 років, 9 місяців, 24 дні)

6. Серхіо Рамос (Реал, 14 років, 7 місяців, 24 дні)

7. Семмі Боссут (Зюлте-Варегем, 13 років, 9 місяців, 24 дні)

8. Бруно (Вільярреал, 13 років, 9 місяців, 24 дні)

9. Хаві Лопес (Еспаньол, 13 років, 9 місяців, 22 дні)

10. Марсело (Реал, 13 років, 3 місяці, 23 дні)

 
 
 
 
 
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I think these guys will retire in their clubs! What do you think?🤔 —————————————————————— #cska #realmadrid #halamadrid #saintetienne #sassuolo #juventus #villarreal #espanyol

Допис, поширений Transfermarkt (@transfermarkt_official)

Нагадаємо, Мессі назвав кумира, грою якого захоплювався.

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