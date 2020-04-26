Маршрутами збірної на Євро. Частина 4

Джерело - Чемпіон.

І от ми дісталися до місця, де Національна команда України проведе свій перший матч на фінальному турнірі чемпіонату Європи!

Актуально: Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ

Арена Йогана Кройфа дихає історією та сучасністю водночас. Стадіон, що до 2018 року носив назву "Амстердам-Арена", нагадує про видатних зірок світового футболу родом з Нідерландів і, водночас, вражає ультрасучасними інфраструктурними рішеннями, як-от використання вживаних акумуляторів від електрокара та сонячними батареями на даху - для збереження енергії. Помандруйте унікальним стадіоном разом з прессекретарем збірної України Олександром Гливинським, уявляючи, як синьо-жовті приїдуть сюди для участі у своїй стартовій грі на Євро!