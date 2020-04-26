 Маршрутами збірної на Євро. Частина 4 | Футбол | Champion.com.ua
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Тренувальні табори НХЛ відкриються 1 червня, - Скотт
Вчора 22:05 1296
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Вчора 21:53 1142
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!
Вчора 21:07 1152
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових
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Світоліна дізналася суперниць на віртуальному турнірі
Вчора 10:15 1721
UFC 249 відбудеться 9 травня
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У Бундеслізі чемпіонат можуть догравати у масках
Вчора 08:44 1789
Підручний: Чітко розумію, що Росія – агресор
Вчора 08:30 2420 2
За крок до тріумфу: п'ятисетовий трилер у фіналі Roland-Garros 1999 Медведєв - Агассі
Вчора 06:47 698
Підручний - про ситуацію з квартирою: Хіба що Олімпіаду виграти - тоді вже точно буде
24.04.2020 18:09 1006
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Колишні гравці Динамо повторили найкращі голи Ліги чемпіонів
Колишні гравці Динамо повторили найкращі голи Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:55 444
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою Андрій Твердохліб
Вчора 21:53 1129
Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 44!
Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 44! Андрій Твердохліб
Вчора 21:29 366
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 73!
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 73! Андрій Твердохліб
Вчора 21:22 373
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37! Андрій Твердохліб
Вчора 21:07 1142
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових Андрій Твердохліб
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Вчора 06:47 698
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Про майбутнє Ярмоленка, матч зірок УПЛ і крутість Першої ліги - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
24.04.2020 21:57 543
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Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою Valeriy Ruchka
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Маршрутами збірної на Євро. Частина 4

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Маршрутами збірної на Євро. Частина 4
#УАФ

Джерело - Чемпіон.

І от ми дісталися до місця, де Національна команда України проведе свій перший матч на фінальному турнірі чемпіонату Європи!

  Актуально: Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ

Арена Йогана Кройфа дихає історією та сучасністю водночас.  Стадіон, що до 2018 року носив назву "Амстердам-Арена",  нагадує про видатних зірок світового футболу родом з Нідерландів і, водночас,  вражає ультрасучасними інфраструктурними рішеннями, як-от використання вживаних акумуляторів від електрокара та сонячними батареями на даху - для збереження енергії. Помандруйте унікальним стадіоном разом з прессекретарем збірної України Олександром Гливинським, уявляючи, як синьо-жовті приїдуть сюди для участі у своїй стартовій грі на Євро! 

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