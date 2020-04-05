Через пандемію Covid-19 Євро-2020 перенесено на 2021 рік, проте це не привід засмучуватися. Щоб очікування футбольного свята не було таким довгим, УАФ запускає спецпроєкт для вболівальників під назвою Маршрутами Збірної . У п‘яти ексклюзивних влогах прес-секретар "синьо-жовтих" Олександр Гливинський розповість, що чекає на українську команду під час чемпіонату Європи.

Отже, Частина 1 присвячена прибуттю збірної до міста, яке стане на час чемпіонату домівкою для нашої команди - Бухареста. Куди прилетить збірна, де розташовуватиметься її база, а також як підопічні Андрія Шевченка проводитимуть свій час.

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