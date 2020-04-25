Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Карпат, який зараз виступає в Рівер Плейті, Хорхе Карраскаль може опинитися в італійській Фіорентині.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Італійський клуб вже контактував з агентом 21-річного футболіста з приводу можливого трансферу.
Gli occhi della #Fiorentina su Jorge #Carrascal. Il gioiellino colombiano piace alla Viola, che ha già avviato i contatti con gli agenti del calciatore. “La Perla Cartagenera” del #RiverPlate sogna il ritorno in Europa e ha messo l’Italia in cima alle preferenze. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 25, 2020
Раніше повідомлялося, що Карпати отримають 11% від суми наступного продажу Карраскаля.