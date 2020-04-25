Карпати повинні отримати 11% від суми подальшого продажу Карраскаля

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Карпат, який зараз виступає в Рівер Плейті, Хорхе Карраскаль може опинитися в італійській Фіорентині.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Італійський клуб вже контактував з агентом 21-річного футболіста з приводу можливого трансферу.

Gli occhi della #Fiorentina su Jorge #Carrascal. Il gioiellino colombiano piace alla Viola, che ha già avviato i contatti con gli agenti del calciatore. “La Perla Cartagenera” del #RiverPlate sogna il ritorno in Europa e ha messo l’Italia in cima alle preferenze. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 25, 2020

Раніше повідомлялося, що Карпати отримають 11% від суми наступного продажу Карраскаля.