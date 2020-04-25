Лейпциг хоче отримати 58 мільйонів євро

Джерело - Soccerlink.

Французький центральний захисник РБ Лейпциг Дайо Упамекано хоче перейти в мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Soccerlink.

Мюнхенці досягли з французом принципової угоди про перехід. 21-річний гравець високої думки про Бундеслігу і хоче залишитися в Німеччині.

В даний момент Упамекано веде переговори з Лейпцигом в надії домогтися зниження необхідної за перехід суми.

Лейпциг хоче отримати 58 мільйонів євро, прописані в якості відступних в чинному контракті футболіста.

Нагадаємо, Реал зацікавлений у трансфері Упамекано.