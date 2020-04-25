 Упамекано погодився на перехід в Баварію | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!
Вчора 21:07 669
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
Вчора 21:53 309
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових
Вчора 18:16 447
Світоліна дізналася суперниць на віртуальному турнірі
Вчора 10:15 1565
UFC 249 відбудеться 9 травня
Вчора 08:58 1643
У Бундеслізі чемпіонат можуть догравати у масках
Вчора 08:44 1683
Підручний: Чітко розумію, що Росія – агресор
Вчора 08:30 2292 2
За крок до тріумфу: п'ятисетовий трилер у фіналі Roland-Garros 1999 Медведєв - Агассі
Вчора 06:47 613
Підручний - про ситуацію з квартирою: Хіба що Олімпіаду виграти - тоді вже точно буде
24.04.2020 18:09 912
Хачеріді отримав тривалу дискваліфікацію і штраф
24.04.2020 17:24 1390
Блоги
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою Андрій Твердохліб
Вчора 21:53 308
Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 44!
Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 44! Андрій Твердохліб
Вчора 21:29 280
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 73!
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 73! Андрій Твердохліб
Вчора 21:22 259
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37! Андрій Твердохліб
Вчора 21:07 668
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових Андрій Твердохліб
Вчора 18:16 446
За крок до тріумфу: п'ятисетовий трилер у фіналі Roland-Garros 1999 Медведєв - Агассі
За крок до тріумфу: п'ятисетовий трилер у фіналі Roland-Garros 1999 Медведєв - Агассі Андрій Твердохліб
Вчора 06:47 612
Про майбутнє Ярмоленка, матч зірок УПЛ і крутість Першої ліги - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка, матч зірок УПЛ і крутість Першої ліги - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
24.04.2020 21:57 528
Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою
Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою Valeriy Ruchka
24.04.2020 14:35 919
Дівчина дня: еротична фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: еротична фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
24.04.2020 12:52 5972
Алієви проти Мандзюків: змагання колишніх гравців Динамо
Алієви проти Мандзюків: змагання колишніх гравців Динамо Valeriy Ruchka
24.04.2020 11:59 648
Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ
Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ Valeriy Ruchka
23.04.2020 20:42 571
Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя
Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя Valeriy Ruchka
23.04.2020 19:42 527
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка Valeriy Ruchka
23.04.2020 14:23 491 2
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру Valeriy Ruchka
23.04.2020 13:44 9677
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій Андрій Твердохліб
23.04.2020 10:19 4307 10
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
25 Квітня 2020
23:42 ММА Батько Хабіба здав тест на коронавірус 346
23:27 Футбол ПСЖ не збирається вести переговори щодо продажу Неймара до вересня 380
23:11 Футбол Карраскаль може перейти в Фіорентину 628
22:48 Футбол Упамекано погодився перейти в Баварію і переконує Лейпциг продати його 585
22:25 Футбол Ліверпуль хоче підписати Мертенса 571
22:05 Хокей Тренувальні табори НХЛ відкриються 1 червня, - Скотт 870
21:54 Футбол Миколенко: У школі вчився не з таким інтересом, як на уроці Всеукраїнської школи онлайн 226
21:53 Блог 5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 309
21:38 Автоспорт Грожан: Багато хто думає, що Алонсо і Райкконен дуже різні, але я навчився у них приблизно одного й того ж 185
21:29 Блог Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 44! 281
21:26 Баскетбол Михайлюк: Я навчався у таких хлопців як Леброн і Рондо 795
21:22 Блог ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 73! 260
21:14 Хокей У НХЛ назвали найкращого захисника останніх 53 років. ФОТО 1240
21:07 Блог Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37! 669
20:51 Футбол Шахтар Вернидуба без проблем переміг Динамо Брест в 6 турі чемпіонату Білорусі 1661
20:41 Бокс Альварес назвав приблизну дату повернення на ринг 859
20:30 Футбол Гравці Арсеналу будуть тренуватися на базі з наступного тижня 790
20:12 Футбол У Таджикистані призупинили всі футбольні турніри до 10 травня 1137
19:53 Футбол Барселона та Тоттенгем готують обмін гравцями 1383
19:35 Футбол Гравці і тренери Астон Вілли погодилися відкласти виплату 25% їхніх зарплат на 4 місяці 207
19:22 Теніс US Open можуть перенести в Індіан-Веллс 1310
19:10 Хокей Визначилися дати проведення матчів плей-оф УХЛ 1250
18:56 Пряма трансляція Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 6 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 1292
18:51 Футбол Бате переміг Городею в 6 турі чемпіонаті Білорусі 1245
18:29 Інше Драфт НФЛ-2020 встановив історичний рекорд 1368

Упамекано погодився перейти в Баварію і переконує Лейпциг продати його

Вчора 22:48 585 0
Лейпциг хоче отримати 58 мільйонів євро
Упамекано погодився перейти в Баварію і переконує Лейпциг продати його
#Упаменкано, #Баварія, #Лейпциг

Джерело - Soccerlink.

Французький центральний захисник РБ Лейпциг Дайо Упамекано хоче перейти в мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Soccerlink.

Мюнхенці досягли з французом принципової угоди про перехід. 21-річний гравець високої думки про Бундеслігу і хоче залишитися в Німеччині.

В даний момент Упамекано веде переговори з Лейпцигом в надії домогтися зниження необхідної за перехід суми.

Лейпциг хоче отримати 58 мільйонів євро, прописані в якості відступних в чинному контракті футболіста.

Нагадаємо, Реал зацікавлений у трансфері Упамекано.

Коментарі ()