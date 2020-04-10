Дайо Упамекано влітку змінить клуб

Захисник РБ Лейпциг Дайот Упамекано може продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє As.

21-річний француз очолює список інтересів головного тренера мадридського клубу Зінедіна Зідана на позицію центрального захисника.

Спеціаліст бачить Упамекано в якості першого запасного клубу на цю позицію, відразу за Серхіо Рамосом і Рафаелем Вараном

Зідан незадоволений грою нинішніх запасних - Начо Фернандеса і Едера Мілітао.

Нагадаємо, Челсі має намір придбати захисника Лейпцига.