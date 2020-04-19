Істіклол уникнув поразки, ЦСКА переграв Локомотив. Результати матчів 3 туру чемпіонату Таджикистану

Битва лідерів завершилася внічию

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті Таджикистану з футболу відбулися чотири матчі третього туру.

У чемпіонаті бере участь всього 10 команд. У цих командах грає 42 легіонери, з яких аж 20 з Узбекистану. Відзначимо, що у двох командах грає чотири українці та працюють два українські тренери. Тогорічного чемпіона Істіклола очолює Віталій Левченко, у команді грає Олексій Ларін. Головним тренером ЦСКА є Сергій Жицький, у команді грає три українці – Іван Пономаренко, Артем Гайдаш та Дмитро Бондар.

Істіклол на останніх хвилинах матчу з Хатлоном врятувався від поразки. Натомість ЦСКА святкував домашню перемогу з рахунком 3:1.

Чемпіонат Таджикистану - Вища ліга

3 тур

18 квітня

Душанбе-83 - Файзканд 0:0

Регар-ТадАЗ - Далерон-Уротеппа 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Махамадієв, 1:1 - 37 Баротов, 2:1 - 51 Махамадієв, 3:1 - 59 Ганієв, 4:1 - 66 Ганієв

19 квітня

ЦСКА - Локомотив 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Гаффоров, 2:0 - 30 Восієв, 2:1 - 50 Зоіров, 3:1 - 79 Ібрагімов

Істіклол - - Хатлон 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 9 Бакі-Ахунов, 1:1 - 32 Жалілов М, 1:2 - 45 Шаріпов, 2:2 - 90+5 Джалілов М (пен)

Матч Куктош - Хаджанд відбудеться 22 квітня.

Нагадаємо, у другому турі Істіклол переграв ЦСКА.