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Мессі назвав кумира, грою якого захоплювався

Сьогодні 09:10 1436 0
Аргентинець згадав перехід Анрі у клуб
Мессі назвав кумира, грою якого захоплювався
#Мессі, #Анрі

Джерело - L`Equipe.

Лідер Барселони Ліонель Мессі у перший день, коли Анрі прийшов в роздягальню команди, не смів дивитися йому в очі.

Про це заявив аргентинець

"У перший день, коли він прийшов в роздягальню, я не смів дивитися йому в очі.

Я знав, чого він досяг у Англії. У мене на той час склався образ про нього, а потім раптово ми опинилися в одній команді.

Так я висловлював захоплення, яке відчував до нього. Мені подобався Анрі, його легкість, з якою він міг проходити до воріт забивати і вбивати інтригу в матчі. Він справляв враження, це природно", - зазначив Мессі.

Раніше, Мессі відхилив космічну пропозицію.

Нагадаємо, Барселона відмовилась безкоштовно підписувати Вілліана.

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