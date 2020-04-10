Мессі назвав кумира, грою якого захоплювався

Лідер Барселони Ліонель Мессі у перший день, коли Анрі прийшов в роздягальню команди, не смів дивитися йому в очі.

Про це заявив аргентинець

"У перший день, коли він прийшов в роздягальню, я не смів дивитися йому в очі.

Я знав, чого він досяг у Англії. У мене на той час склався образ про нього, а потім раптово ми опинилися в одній команді.

Так я висловлював захоплення, яке відчував до нього. Мені подобався Анрі, його легкість, з якою він міг проходити до воріт забивати і вбивати інтригу в матчі. Він справляв враження, це природно", - зазначив Мессі.