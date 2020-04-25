У Динамо очікували прихід іншого тренера – ЗМІ

Після відставки Олександра Хацкевича з посади головного тренера київського Динамо гравців не очікували на призначення Олексія Михайличенка.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"У Калітвінцева є якась недосказаність у його роботі. Зокрема, і щодо його ставлення до Динамо. Як і в Яковенка, до речі. Та обидва вони востаннє працювали доволі давно.

Вісенте Гомес? Його двічі викидали з Динамо. Хоча, наскільки я знаю від самих гравців, вони були впевнені та надіялись, що після Хацкевича буде Вісенте. Він працював зі всіма цими хлопцями", - розповів Співаковський.