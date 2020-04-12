Роналду пригрозили санкціями за порушення карантину

Гравець Ювентуса Кріштану Роналду повинен використовувати свій імідж, щоб подавати приклад.

Про це сказав глава департаменту охорони здоров'я острова Мадейра Педру Рамош.

"Повністю згоден з тим, що найкращий гравець у світі повинен використовувати свій імідж, щоб подавати приклад. Тренування Роналду не було довгим, тому нікому від таких дій немає ніякої шкоди.

Але не хочу спрощувати ситуацію, що виникла, оскільки ми всі несемо за це відповідальність. Всі жителі Мадейри повинні дотримуватися вказівки місцевої влади. А ті, хто не дотримується, можуть випробувати на собі силу санкцій уряду", - сказав Рамош.