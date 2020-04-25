У Іспанії клубам загрожують санкції за відмову виходити на матчі

Іспанські клуби або футболісти будуть покарані санкціями в разі відмови виходити на поле при поновленні сезону.

Про це розповів президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Професійний футбол становить 1,37% ВВП Іспанії, і ми створюємо 180 тис робочих місць. Ми повинні мінімізувати збиток, який викличе у нас коронавірус. Звідси і стратегія в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Але саме тому ми хочемо повернутися якомога швидше.

Що буде, якщо гравець або клуб відмовляться грати? У перший раз штраф для клубу - технічна поразка. Аналогічно, якщо гравець відмовиться виходити на поле, до нього будуть застосовані санкції.

Втрати при достроковому завершенні сезону? Близько 1 млрд євро. При матчах без глядачів ми втратимо близько 300 млн євро", - розповів Тебас.