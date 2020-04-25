Нападник Динамо Назарій Русин подарував дружині собаку на ім’я Тайсон.

Про це розповів сам футболіст.

"Розкажи про свого домашнього улюбленця - мопса. Як він у тебе з’явився? Його звуть Тайсон, йому десять місяців. Коли переходив до Зорі, ми з моєю дівчиною хотіли завести собачку та думали на рахунок мопса. Коли дівчина до мене переїхала, я подарував їй Тайсона. Ім’я обирав я, на честь видатного боксера", - розповів Русин.