 Шахтар хоче підписати хавбека Бока Хуніорс | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар хоче підписати хавбека Бока Хуніорс

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Шахтар хоче підписати хавбека Бока Хуніорс
Шахтар хоче підписати хавбека Бока Хуніорс
#Бока Хуніорс, #Шахтар

Джерело - football24.uа.

Шахтар хоче підписати півзахисника Бока Хуніорс Ніколаса Капальдо.

Про це розповів журналіст Луїс Фрегоссі.

Капальдо зацікавив Шахтар під час відбору на Олімпіаду, в якому брали участь південноамериканські збірні U-23. Вихованець Боки відіграв 6 матчів, в яких забив 1 м'яч.

Скаути донеччан вражені грою 21-річного аргентинця і рекомендують підписати його. Півзахисник має чинний до літа 2021-го контракт із Бока Хуніорс.

У нинішньому сезоні Ніколас Капальдо зіграв 13 матчів у Суперлізі Аргентини.

Нагадаємо, Шахтар цікавився захисником Брешії.

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