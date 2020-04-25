Шахтар хоче підписати хавбека Бока Хуніорс

Шахтар хоче підписати півзахисника Бока Хуніорс Ніколаса Капальдо.

Про це розповів журналіст Луїс Фрегоссі.

Капальдо зацікавив Шахтар під час відбору на Олімпіаду, в якому брали участь південноамериканські збірні U-23. Вихованець Боки відіграв 6 матчів, в яких забив 1 м'яч.

Скаути донеччан вражені грою 21-річного аргентинця і рекомендують підписати його. Півзахисник має чинний до літа 2021-го контракт із Бока Хуніорс.

У нинішньому сезоні Ніколас Капальдо зіграв 13 матчів у Суперлізі Аргентини.

Нагадаємо, Шахтар цікавився захисником Брешії.