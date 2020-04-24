Євро-2020 збереже свою первинну назву

УЄФА прийняло рішення не міняти назву турніру

По при те, що чемпіонат Європи з футболу було перенесено з 2020 року на 2021, УЄФА прийняла рішення зберегти початкову назву турніру.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Це дозволить зберегти оригінальну концепцію турніру і відсвяткувати 60-річчя чемпіонату Європи з футболу (1960-2020). Ще одним аргументом на користь збереження первісної назви був екологічний.

До Євро-2020 вже було проведено безліч товарів і атрибутики з логотипом Євро-2020, і зміна назви турніру привела б до необхідності знищити ці товари і виробити нові.

Раніше, Шахтар може зіграти матч-відповідь Ліги Європи з Вольфсбургом у серпні.