Шахтар може зіграти матч-відповідь Ліги Європи з Вольфсбургом у серпні

УЄФА обговорить план з відновлення розіграшу Ліги Європи, припиненого через пандемію коронавірусу

Рестарт Ліги Європи відбудеться після того, як завершаться національні чемпіонати.

Про це повідомляє Football Italia

Перенесені перші матчі 1/8 фіналу Севілья - Рома та Інтер - Хетафе УЄФА пропонує зіграти 2-3 серпня, а всі матчі-відповіді – 6 серпня.

Шахтар має зіграти відповідний домашній матч проти Вольфсбурга. Перша зустріч завершилася перемогою гірників на виїзді - 2:1.

Чвертьфінали заплановані на 10 і 13 серпня, півфінали - на 17 і 20 серпня, фінал в Гданську - на 27-е число.

Нагадаємо, визначилась дата старту наступного розіграшу Ліги чемпіонів.