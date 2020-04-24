Кіліана Мбаппе залишиться у ПСЖ

Керівництво Реала відмовилося від ідеї придбати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе в наступне трансферне вікно.

Про це повідомляє L'Equipe.

Парижани навіть не планують слухати пропозиції по французькому футболісту, що змушує мадридців змиритися з тим, що купити форварда в міжсезоння не вийде.

Проте, наголошується, що Реал сповнений впевненості в тому, що Мбаппе вдасться привести в Мадрид в наступному році, оскільки контракт гравця з ПСЖ закінчується в 2022 році.

Нагадаємо, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.