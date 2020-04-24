Джерело - football.ua.
Керівництво Реала відмовилося від ідеї придбати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе в наступне трансферне вікно.
Про це повідомляє L'Equipe.
Парижани навіть не планують слухати пропозиції по французькому футболісту, що змушує мадридців змиритися з тим, що купити форварда в міжсезоння не вийде.
Проте, наголошується, що Реал сповнений впевненості в тому, що Мбаппе вдасться привести в Мадрид в наступному році, оскільки контракт гравця з ПСЖ закінчується в 2022 році.
Нагадаємо, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.