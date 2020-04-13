Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе

Молоді нападники можуть підсилити Реал

Реал планує придбати двох молодих зірок європейського футболу - норвежця Ерлінга Голанда та француза Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Marca.

19-річного форварда дортмундської Боруссії Голанда мадридці хочуть купити нинішнього літа, а 21-річного нападника Мбаппе - влітку 2021 року,

Контракт француза із ПСЖ розрахований до кінця сезону-2021/2022, але в Реалі сподіваються, що парижани відпустять футболіста за рік до закінчення терміну контракту.

Нагадаємо, Реал прийняв остаточне рішення щодо Луніна.