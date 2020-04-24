 Шахтар вирішив відновити тренування | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар вирішив відновити тренування

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Додо прокоментував відновлення тренувань у Шахтарі
Шахтар вирішив відновити тренування
#Шахтар, #Додо, #УПЛ

Джерело - xsport.ua.

Керівництво Шахтаря прийняло рішення про відновлення тренувань в умовах пандемії коронавірусу.

Про це розповів захисник донецького клубу Додо.

"Перший день тренувань був дійсно класним. Було складно тренуватися таким чином, на самоті. Але коли ти робиш те, що любиш найбільше, це вбиває тугу.

Найбільш незвично те, що ти не можеш контактувати з іншими гравцями, адже раніше ми завжди тренувалися разом. Тепер окремо. Це погано. Але відчуття того, що ти займаєшся улюбленою справою, найкраще з можливих. Нехай навіть не таким чином, як ми звикли", - розповів Додо.

Раніше, Пятов зізнався, що ніколи не отримував пропозицій від закордонних клубів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед бажає підписати хавбека Шахтаря.

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