Левченко: YouTube-канал Алієва - це якийсь Дом-2

Президент Профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко не розуміє, чому люди дивляться YouTube-канал колишнього гравця Динамо Олександра Алієва.

Про це заявив сам фахівець.

"Є певна структура хайпу. Люди побічно порівнюють себе: Ой, який же придурок. Навіщо він це сказав. Природно, ти продовжуєш це дивитися. Це як якийсь Дом-2. Ти хочеш дивитися такий треш, порівнювати себе і відчувати себе краще.

Якщо цей канал або будь-який інший блог несе позитив або інформацію, то його дивитися потрібно. А якщо він нічого не несе, це просто треш - для мене це марна трата часу. Просто люди іноді хочуть розвантажитися, подивитися, порівняти і поплювати в екран", - сказав Левченко.