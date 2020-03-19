Екс-гравець збірної України Євген Левченко не може зрозуміти, як відомі спортсмени не вірять у небезпеку коронавірусу.

Про це футболіст розповів у Twitter.

"Я не знаю, як такі публічні люди, як Алієв, Усик, кажуть такі дурниці про коронавіруси.

У мене двоє друзів в реанімаційному відділенні лежать. Підіть і розкажіть їм про те, що вірус - це фейк", - відзначив Левченко.