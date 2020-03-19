Джерело - Чемпіон.
Екс-гравець збірної України Євген Левченко не може зрозуміти, як відомі спортсмени не вірять у небезпеку коронавірусу.
Про це футболіст розповів у Twitter.
"Я не знаю, як такі публічні люди, як Алієв, Усик, кажуть такі дурниці про коронавіруси.
У мене двоє друзів в реанімаційному відділенні лежать. Підіть і розкажіть їм про те, що вірус - це фейк", - відзначив Левченко.
Я ума не приложу, как такие публичные люди; Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня 2-е друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус- это фейк.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) March 19, 2020
Раніше повідомлялося, що Алієв не вірить у пандемію коронавірусу.