Колишній футболіст Ліверпуля переміг рак мозку

Джерело - Чемпіон.
Колишній захисник Ліверпуля Домінік Маттео вилікувався від раку мозку, з яким боровся в останні місяці.
Про це заявив сам шотландець.
"Вчора я отримав дзвінок, про який молився... На знімку мого мозку все чисто. Після шести місяців страху, болю, реабілітації, операції і лікування я здоровий! Це неймовірно! Лікарня LGI & St James в Лідсі врятувала мені життя. Вони спрацювали просто приголомшливо. Простого спасибі ніколи не вистачить, щоб висловити мою подяку", - написав Маттео.
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Yesterday I got THE phone call, the one I’ve been praying for... my brain scan is clear. After 6 months of fear pain rehab surgery and treatment. I’m healthy! It feels unreal! The LGI and St James hospital in Leeds saved my life. They were simply incredible. Thankyou will never be enough!
45-річний Домінік Маттео виступав за англійський Ліверпуль у період з 1992-го по 2000-й рік. Він також виступав за Сандерленд, Лідс, Блекберн Роверс і Сток Сіті. В останні роки Домінік Маттео працював експертом і коментатором на клубному каналі Ліверпуля.
Раніше, Ліверпуль веде переговори щодо переходу колишньої зірки Шахтаря.
Нагадаємо, у Ліверпулі спалах коронавірусу міг статися через матч Ліги чемпіонів.