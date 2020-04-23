Колишній футболіст Ліверпуля переміг рак мозку

Маттео останні місяці боровся з хворобою

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Ліверпуля Домінік Маттео вилікувався від раку мозку, з яким боровся в останні місяці.

Про це заявив сам шотландець.

"Вчора я отримав дзвінок, про який молився... На знімку мого мозку все чисто. Після шести місяців страху, болю, реабілітації, операції і лікування я здоровий! Це неймовірно! Лікарня LGI & St James в Лідсі врятувала мені життя. Вони спрацювали просто приголомшливо. Простого спасибі ніколи не вистачить, щоб висловити мою подяку", - написав Маттео.

45-річний Домінік Маттео виступав за англійський Ліверпуль у період з 1992-го по 2000-й рік. Він також виступав за Сандерленд, Лідс, Блекберн Роверс і Сток Сіті. В останні роки Домінік Маттео працював експертом і коментатором на клубному каналі Ліверпуля.

Раніше, Ліверпуль веде переговори щодо переходу колишньої зірки Шахтаря.

Нагадаємо, у Ліверпулі спалах коронавірусу міг статися через матч Ліги чемпіонів.